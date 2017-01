Supuesta pelea callejera durante una protesta contra Trump termina con el arresto de Shia LaBeouf

¡Shia LaBeouf vuelve a tener problemas con la policía! La noche de este miércoles se llevó a cabo una protesta en contra del presidente de los estados Unidos, Donald Trump, frente a una instalación interactiva de un museo del popular barrio Queens, en Nueva York.

La manifestación llamada “He Will Not Divide Us” (Él no nos separará) fue una idea del actor para que diferentes personas se colocaran frente a una cámara que transmite en vivo las 24 horas del día y repetir la frase “Él no logrará dividirnos” mientras dan su opinión sobre lo que esperan en estos cuatro años de gobierno. Esto como señal de rechazo ante el magnate que ahora gobierna el país.

Según agentes de seguridad, dos grupos reunidos en el lugar empezaron a mostrar tensión entre ellos y, en medio de la confusión y los disturbios, Shia LaBeouf atacó a una persona quitándole la bufanda del cuello y arañándole el cuello.

Shia Labeouf attacks Trump supporter on video. Total idiot.pic.twitter.com/8JNmoRauO5 — Harlan Hill (@Harlan) January 23, 2017

Aunque se desconocen los motivos exactos de su arresto, todo el incidente fue captado por las cámaras instaladas para la protesta.

Además, se ha hecho viral un video donde se puede ver a un fanático acercarse al actor de 30 años para aparentemente tomarse una fotografía. Pero en ese momento, el joven que graba el video le dice a LaBeouf “Hitler no hizo nada malo”, a lo que la estrella respondió empujándolo y alejándose de él.

Según la explicación del movimiento que promueve es que fue “víctima de un ataque racista”, y que fue arrestado por defenderse a sí mismo ante un neo-nazi que lo atacaba verbalmente.

Actualmente, el actor fue puesto en libertad por tratarse de un delito menor de agresión.