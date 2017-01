Política y fútbol: El Borussia Dortmund responde al muro de Donald Trump

Un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump decidiera firmar un decreto para dar luz verde la construcción de un muro en la frontera con México, las repercusiones en las redes sociales no se han hecho esperar.

Y así lo manifestó el Borussia Dortmund este jueves. El club alemán publicó en su cuenta oficial de Twitter (@BVB) lo que parece ser una respuesta a la polémica decisión del magnate norteamericano.

“Este es el único muro en el que creemos“, fue el mensaje que publicó el Dortmund, acompañado de un corazón de color amarillo y una imagen de la grada del Signal Iduna Park.

The only #wall we believe in. 💛 pic.twitter.com/nIL4ws0UY1

— Borussia Dortmund (@BVB) January 26, 2017