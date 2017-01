¿Selena Gomez oficializa su relación con The Weeknd?

Después de ser captados besándose, Selena Gomez y The Weeknd no han confirmado si tienen o no una relación amorosa, pero todo parece indicar que si.

La exestrella de Disney Channel y el canadiense han querido mostrar que están ilusionados ante su nueva aventura sentimental por medio de las redes sociales.

La pareja se atrevió a “oficializar” su romance en donde se congregan millones de personas. Gracias a Instagram, ambos decidieron seguirse mutuamente.

January 24, 2017 #selenagomez #theweeknd #abeltesfaye A photo posted by Selena Gomez News (@stunningselenamg) on Jan 24, 2017 at 2:22pm PST

January 23, 2017 Oh #selenagomez #theweeknd #abeltesfaye A photo posted by Selena Gomez News (@stunningselenamg) on Jan 23, 2017 at 11:11pm PST

El intérprete de “Starboy” fue quien dio el primer paso, y el 23 de enero se atrevió a darle follow a la guapa joven. Un día después, ella le devolvió el follow a The Weeknd.

Vistos en público

La pareja fue captada en público en Dave & Buster, en Hollywood, el el miércoles por la noche con un grupo de amigos, incluyendo Montana y Jaden Smith.