Justin Bieber se expresa así del nuevo novio de Selena Gómez

Hace unas semanas, Selena Gómez fue captada en un apasionado beso con Abel Tesfaye, mejor conocido como “The Weeknd”.

Aunque ninguno de los famosos ha confirmado la relación, en las imágenes se mostraron muy cariñosos.

Al parecer, esa noticia no le agradó mucho a Justin Bieber, exnovio de la cantante. Primero se negó a expresar algún comentario sobre los nuevos novios, finalmente demostró que no está a gusto con esa relación y mucho menos con el ex de Bella Hadid.

El canadiense estaba saliendo de un restaurante en West Hollywood cuando un reportero de TMZ lo interceptó y lo siguió hasta su auto.

“Justin, seré rápido ¿puedes escuchar una canción de The Weeknd?”, le dijo para ponerlo en aprietos.

El intérprete de “Baby” no tardó en responder: