Kim Kardashian quiere tener “una vida más humilde” y lo demuestra en sus redes

No hay dudas de que Kim Kardashian no es la misma desde que sufrió el asalto en París el año pasado. La estrella de televisión está de regreso ante las cámaras de “Keeping Up With the Kardashians” para mostrar su vida privada, pero según una fuente del portal HollywoodLife, la madre de 36 años “ahora tiene una nueva actitud y un enfoque fresco hacia dónde quiere llevar su carrera”.

La más famosa de las Kardashian ha dejado de mostrar todos sus lujos y riquezas en las redes sociales, ahora “quiere mostrar un estilo de vida más humilde”, según los medios.

Esto es algo que se puede ver en sus redes sociales ya que, desde el robo, Kim se había apartado de la luz pública. Pero ahora ha sido más constante en compartir con sus fanáticos lo que sucede en su vida.

Las publicaciones en su cuenta oficial de Instagram ya no se centran en sus joyas y costosos regalos. Más bien, se puede ver la relación de la familia West Kardashian donde sus dos pequeños hijos se roban la atención.

❤❤️👶🏽👧🏽 A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 5, 2017 at 9:29am PST

my boys ❤️ A photo posted by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 10, 2017 at 1:22pm PST

Y su esposo, Kanye West, apoya a su flamante pareja como siempre lo ha hecho. Incluso, aseguran que el cantante se ha unido a Kim para grabar algunas escenas del famoso reality junto al resto de su alocada familia.

La decimotercera temporada de “Keeping Up With the Kardashians” se estrenará el próximo 13 de marzo y mostrará cómo el robo afecto a la socialité y los productores planean incluir imágenes de la dramática hospitalización que sufrió Kanye tras un colapso nervioso el pasado noviembre.