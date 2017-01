Oscar 2017: Hablan los nominados a la estatuilla

Muy temprano la mañana de este martes, todos esperaban ansiosos el gran anuncio: los nominados al Óscar. Y así reaccionaron quienes entraron en la lista de la élite del cine.

Foco en color

“Creo que es desafortunado que todavía haya foco en el color. Lo que los Óscar son y deben ser es reconocer el talento e increíble trabajo, sin tomar en cuenta el color”, dijo al diario The New York Times la actriz británica Naomie Harris, que es afrodescendiente y está nominada a Mejor actriz de reparto por “Moonlight”.

El color no es relevante

“Espero que no haya sido nominado porque soy negro. Eso no tiene relevancia. Espero haber sido nominado por mi trabajo”, zanjó Mahershala Ali, nominado a Mejor actor de reparto por su papel en “Moonlight” y citado por The Hollywood Reporter.

Un récord de seis actores y un director negros fueron nominados a esta edición del Óscar, después de dos años sin que ni uno aspirara al galardón.

Es talento

“La verdad es que tiene que ver con talento. Cada año reconocemos el talento y las películas y este año ha sido simplemente fabuloso”, aseguró la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Cheryl Boone Isaacs.

“No es necesariamente un mensaje, nuestra organización está hecha por profesionales”, añadió.

“Más allá de nuestros sueños”

“La mejor parte de mi vida es conectar con la gente y amo a la gente profundamente talentosa, amable y apasionada con la que tuve la suerte de trabajar para esta película”, dijo Emma Stone, que busca la estatuilla como Mejor actriz por su papel en “La La Land”, que empató el récord de 14 nominaciones.

“Esto va más allá de nuestros sueños más locos y no puedo esperar para celebrarlo juntos”, añadió.

“Sin palabras”

“Cuando mencionas esas películas mi cabeza da más vueltas de las que ya está dando. Estoy un poco sin palabras”, expresó el director de “La La Land”, Damien Chazelle, al conocer que su tributo a la época dorada de los musicales de Hollywood había empatado el récord de nominaciones con “All About Eve” (1950) y “Titanic” (1997).

Con el recién nacido

“Nada puede ser más emocionante que ver las nominaciones cargando a tu bebé recién nacido. Es un honor maravilloso”, afirmó Mel Gibson, tras su sorpresiva nominación como Mejor director por la película de la II Guerra Mundial, “Hasta el último hombre”.

Llorar en la ducha

“Voy a meterme en el carro e ir a tomar una ducha y probablemente rompa en llanto. Me he contenido mucho, necesito una buena llorada en la ducha”, afirmó Dev Patel al diario LA Times, hablando desde India sobre su nominación a Mejor actor de reparto por “Lion”.

Es el tercer actor de ascendencia india que es nominado.

“Orejas planchadas”

“Con las orejas planchadas de tanto móvil, celebrando con el equipo la nominación de #Timecode en el Bar Raspall” de Barcelona, escribió el realizador español Juanjo Giménez en su cuenta Twitter tras conocer que su corto “Timecode” competiría por el Óscar.

Salvar a la humanidad

“La nominación de ‘The White Helmets’ al Óscar es una nueva confirmación a la credibilidad de la defensa civil en Siria”, dijo el fotógrafo Khaled Khatib, nominado por su cortometraje.

“Nos ayudará a conseguir el objetivo y el eslogan que venimos usando desde el inicio: ‘salvar una vida es salvar a toda la humanidad"”, subrayó.

“Infinitamente agradecida”

“Estoy tremendamente agradecida a la Academia, es un tremendo honor para mí”, expresó la actriz francesa Isabelle Huppert, una de las raras nominaciones a Mejor actriz por un papel en una película extranjera.