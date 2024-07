¿Gina Rodríguez confirmó su bisexualidad? La actriz habló de sus preferencias...

0 of 5 Foto: Agencias Foto: Agencias Foto: Agencias Foto: Agencias

La protagonista de “Jane The Virgin” finalmente habló sobre sus preferencias sexuales.

Gina Rodríguez hizo una sesión de preguntas y respuestas con sus fans en Twitter, pero los temas no estuvieron únicamente relacionadas a su carrera y logros profesionales.

Un seguidor le preguntó directamente sobre su sexualidad, pero la actriz decidió dar una respuesta un poco ambigua:

“No necesito que nadie me defina su sexualidad y no siento tampoco la necesidad de hacerlo. Amo los corazones. Punto”.

Rodríguez negó a dar una respuesta directa, pero lo que dijo puede ser interpretado como que no tiene preferencias entre hombres y mujeres.

Aunque a principios de este año, la protagonista de “Jane The Virgin” sostuvo una relación con el actor Ben Schwartz, conocido por su papel en “Parks & Recreation”. Esto, después de que ella terminara su relación con Henri Esteve.