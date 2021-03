¿Zac Efron murió? Fans vuelven tendencia su muerte

El actor que saltó a la fama por "High School Musical" se ha vuelto tendencia en las últimas horas a causa de un terrible rumor.

Zac Efron se ha mantenido en tendencias en redes sociales tras reportes de que murió durante las últimas horas del jueves 18 de marzo a causa de un accidente en una cancha de basquetbol.

Cientos de fans lamentaron su pérdida e incluso se difundió una captura de pantalla del sitio Wikipedia en la que se indicaba el fallecimiento de Efron.

Los rumores señalaron que el actor estadounidense de 33 años habría fallecido luego de resbalar con un balón de basquetbol y golpearse en la parte trasera del cráneo.

La muerte del actor por el momento no se ha confirmado por fuentes oficiales. Sin embargo, medios internacionales comentaron que el actor se encuentra en la grabación de la segunda temporada de “Down to Earth”, serie documental de Netflix.

Sobre la falsa muerte de Zac Efron, Twitter especificó en su encabezado de la tendencia que el intérprete “está vivo” y en grabaciones de su proyecto.

Tras aclararse los rumores, los usuarios desataron una ola de memes.

