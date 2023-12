Así fue la candente sesión de fotos de la “Novia del Mundial”

Larissa Riquelme es recordada por ser la mujer más bella del Mundial Sudáfrica 2010 cuando apoyó a su selección de Paraguay.

La modelo paraguaya Larissa Riquelme, recordada como la “Novia del Mundial” en el 2010 cuando el evento se realizó en Sudáfrica, prendió este domingo 31 de diciembre las redes sociales al posar con un sensual traje de baño.

Las fotos que elevaron la temperatura en X, antiguo Twitter, fueron viralizadas automáticamente por los miles de seguidores que tiene la paraguaya. Un combo de cuatro fotografías fue subido por Larissa Riquelme a las redes sociales. Dos de ellas muestra cómo degusta de un emparedado, y las otras dos, su espectacular figura.

En estas últimas imágenes, la sensual modelo luce un traje blanco ajustado donde se deja ver parte de su trabajo estético, asimismo los tatuajes son parte de las candentes fotos.

“Adiós, 2023. ¡Hola, 2024! Quiero decirte que has sido una lección en mi vida. Agradezco los altos y bajos, los desafíos que me has presentado, pero sobre todo agradezco las batallas libradas. Siempre valoro los momentos difíciles porque de ellos aprendemos a sobrevivir y a luchar. ¡Agradezco tener salud! También agradezco por la familia unida. A pesar de no haber dicho palabras de aliento, encontramos fuerzas para seguir adelante, caminando entre espinas, piedras, vientos fuertes y tormentas. ¡Pero seguimos de pie!”, escribió la modelo aficionada a varios equipos de futbol a nivel mundial.

Asimismo, expresó: “Hoy esperamos con los brazos abiertos un nuevo amanecer, un nuevo camino, un nuevo desafío. Solo deseo aprender y no pido nada más que salud”.

Adiós, 2023. ¡Hola, 2024! Quiero decirte que has sido una lección en mi vida. Agradezco los altos y bajos, los desafíos que me has presentado, pero sobre todo agradezco las batallas libradas. Siempre valoro los momentos difíciles porque de ellos aprendemos a sobrevivir y a… pic.twitter.com/yaKGzcOeu3 — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) December 31, 2023

Grato recuerdo del 2010

Con su espectacular sonrisa, carisma y una figura de una Diosa, Larissa Riquelme se volvió viral durante la cita de la Copa del Mundo de la FIFA Sudáfrica 2010, donde España logró su primera estrella mundialista.

Riquelme cautivó a grandes y chicos que a través de las imágenes de televisión y redes sociales observaban cómo la modelo paraguaya apoyaba a su selección.

Fue precisamente un 14 de junio durante el partido entre Italia y Paraguay que Riquelme salió a la luz pública. Cuando Antolín Alcaraz marcó el 0-1 al 39, las imágenes de televisión mostraron el festejo de Larissa, la cual en poco tiempo robó pantalla a nivel mundial, siendo un ícono de aquel evento organizado por la FIFA.

Más adelante, la propia Larissa Riquelme prometió posar desnuda si la selección de su país clasificaba a las semifinales del Mundial 2010, Paraguay únicamente llegó a cuartos de final ya que España la eliminó al ganarle 1-0 con gol de David Villa (83). El árbitro de aquel histórico partido fue el guatemalteco Carlos Batres.

