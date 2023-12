Deporte guatemalteco vivió varios escándalos en 2023

Guatemala, tierra de contrastes y pasiones, ha experimentado un año tumultuoso en su escena deportiva.

Guatemala, tierra de contrastes y pasiones, ha experimentado un año tumultuoso en su escena deportiva. A pesar de sus hazañas pasadas, el 2023 ha dejado marcados por escándalos a varios rincones del deporte nacional.

Desde intentos de soborno en el fútbol hasta suspensiones de por vida en el tenis, sin olvidar la sombra que envuelve al Comité Olímpico Guatemalteco (COG), los desafíos han sido múltiples.

The IOC Executive Board received updates on the situations of the National Olympic Committees of Afghanistan, Guatemala, India and Sudan.

Read more about the updates here: https://t.co/gHHn4iXfyh pic.twitter.com/BsWd8G845Y

— IOC MEDIA (@iocmedia) June 21, 2023