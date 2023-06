Se mantiene la suspensión al Comité Olímpico Guatemalteco

La suspensión del COG está vigente desde el 15 de octubre de 2022, el Comité Olímpico Internacional señaló que "lamentablemente no ha habido avances en la situación", por lo que la suspensión se mantiene.

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció a través de un comunicado de prensa que la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) se mantendrá vigente debido a la falta de avances en la situación. Esta medida ha sido tomada debido a una pugna política local que ha afectado el funcionamiento del organismo guatemalteco.

Desde el 15 de octubre del 2022, el COG se encuentra suspendido por el COI, lo que ha tenido un impacto significativo en los atletas guatemaltecos. La suspensión se originó a raíz de la suspensión parcial de los estatutos del COG por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Esta decisión fue tomada después de una demanda presentada por un candidato a la presidencia del comité.

The IOC Executive Board received updates on the situations of the National Olympic Committees of Afghanistan, Guatemala, India and Sudan.

