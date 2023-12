Partidos del Boxing Day en la Liga de Inglaterra

El 26 de diciembre se convierte en una fecha destacada en el calendario de la Premier League y sus categorías inferiores.

El Boxing Day, una festividad arraigada en la tradición británica, se celebra anualmente el 26 de diciembre en el Reino Unido. Más que una simple extensión de las festividades navideñas, este día tiene profundas raíces en la solidaridad y el encuentro con seres queridos.

Este peculiar día encuentra sus inicios en el siglo XIX, cuando la Reina Victoria decidió otorgar un día libre adicional a los trabajadores en caso de que la Navidad coincidiera con un domingo. Con el tiempo, esta decisión evolucionó en una tradición sólidamente establecida, marcando así el nacimiento del Boxing Day.

It's the most wonderful time of the year ☃️ Enjoy your day, everyone! pic.twitter.com/UlbQREGsny — Premier League (@premierleague) December 25, 2023

El Boxing Day y su relación con el futbol inglés

La relación entre el Boxing Day y el fútbol se remonta a 1860, cuando el Sheffield Football Club y el Hallam Football Club disputaron el primer partido de la historia del fútbol en plena festividad, estableciendo las primeras reglas del deporte. Sin embargo, fue en 1888 cuando se celebró el primer Boxing Day oficial en la temporada inaugural de la Football League.

El 26 de diciembre se convierte en una fecha destacada en el calendario de la Premier League y sus categorías inferiores. La Federación organiza cuidadosamente partidos que involucran a clubes cercanos, promoviendo la asistencia de familias enteras a los estadios, creando así un ambiente cálido y familiar.

La jornada del Boxing Day trae consigo emocionantes encuentros en la Premier League:

Newcastle vs. Nottingham Forest

Bournemouth vs. Fulham

Sheffield vs. Luton

Burnley vs. Liverpool

Manchester United vs. Aston Villa

La acción continúa el 27 de diciembre con partidos como Brentford vs. Wolverhampton y Chelsea vs. Crystal Palace, culminando con enfrentamientos destacados el 28 de diciembre, como Brighton vs. Tottenham y Arsenal vs. West Ham.

📌En Gran Bretaña🇬🇧 se celebra todos los años el Boxing Day el 26/12.

📌La leyenda cuenta que era el día que tenían libre los empleados de la aristocracia y abrían sus cajas con regalos y comida.

📌Desde 1958 se asocia al fútbol.

📌El más recordado, el de 1963: 66 goles en 10 PJ. pic.twitter.com/P8qVUmpalo — VarskySports (@VarskySports) December 24, 2023

