Premier League le quita 10 puntos al Everton

Al Everton le aplican una deducción de 10 puntos por incumplir las normas sobre beneficios y sostenibilidad de la Premier League.

El Everton se enfrenta a tiempos difíciles tras la impactante decisión de la Comisión de la Premier League de imponer una sanción de pérdida de 10 puntos debido al incumplimiento de las normas de beneficio y sostenibilidad. Esta penalización ha llevado al club de la decimocuarta a la decimonovena posición en la tabla, complicando seriamente sus perspectivas de salvación en la presente temporada.

La noticia ha sumido al Everton en la consternación y la decepción. El club considera que la sanción impuesta es totalmente desproporcionada e injusta, expresando su inconformidad con la decisión de la Comisión de la Premier League. En respuesta, el Everton ha anunciado su intención de apelar la decisión, dando inicio a un proceso que será evaluado por una Junta de Apelaciones designada de acuerdo con las reglas de la Premier League.

Everton have been docked 10 points for breaching the Premier League’s profit and sustainability rules

They immediately drop from 14th to 19th in the table pic.twitter.com/MJJTM8eTMz

— B/R Football (@brfootball) November 17, 2023