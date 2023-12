Neymar se perderá la Copa América 2024

Rodrigo Lasmar, médico de la selección de Brasil aseguró que "no tiene sentido correr riesgos innecesarios" para apresurar la recuperación.

En un giro desafortunado del destino, Neymar, la estrella del fútbol brasileño, enfrenta la posibilidad de perderse la Copa América 2024 debido a una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco. Este revés ocurrió durante el partido contra Uruguay el 17 de octubre, en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, ha confirmado que el delantero de Al Hilal no podrá recuperarse a tiempo para el prestigioso torneo continental.

Con 31 años, Neymar anhelaba una nueva etapa con la Canarinha, pero su camino se truncó abruptamente con una lesión que lo marginará de los terrenos de juego por aproximadamente 10 meses. Esta devastadora noticia plantea la posibilidad de que la Copa América 2024 sea la última para Neymar, ya que llegaría a la siguiente edición con 36 años, en 2028.

Neymar will miss next year’s Copa America with his ruptured anterior cruciate ligament (ACL) likely to sideline him until August, Brazil’s national team doctor Rodrigo Lasmar has said.

