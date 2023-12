Los tiempos, el factor del no fichaje de Amarini Villatoro con Cartaginés

El técnico nacional lamentó no haber podido fichar en el extranjero.

El director técnico guatemalteco, Amarini Villatoro, conversó este día en el programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas, sobre la posibilidad que existió de dirigir al Cartaginés, y cuál fue la razón que le impidió ser uno de los técnicos legionarios del futbol chapín.

Lo primero que Villatoro dijo en este caso fue que: “Quizá mucha gente no lo comprenderá, pero yo quisiera que me comprendieran en ese sentido, a nosotros los guatemaltecos (jugadores y cuerpo técnico) cuesta que se nos brinden oportunidades en el extranjero, es muy difícil”.

Amarini Villatoro dijo que se había ilusionado mucho con esa propuesta de regresar al futbol costarricense, donde ya dirigió al Pérez Zeledón. Pero reconoció que actualmente tiene contrato con el cuadro quetzalteco del Xelajú M. C., el cual quedó eliminado en semifinales del Apertura 2023.

“Existe un clausula verbal (yo confío mucho en la palabra de los directivos) que abría la posibilidad de salir al extranjero”, reconoció el estratega chapín.

Amarini Villatoro explicó que la gente de Cartaginés conversó con él, y se portaron “muy bien y fueron respetuosos”. Inmediatamente se lo comunicó a la gente “Súper Chiva”, y después, según explica el estratega: “Lamentablemente los tiempos no se dieron, no se dan”.

“Xela me condiciona a salir la semana que pasó. Cartaginés me pidió tiempo para limpiar un poco de lo que tenían en camerinos (problemas con ciertos jugadores). Me pidieron que los esperara esta semana porque parecía ser que yo era la opción uno, pero en Xela ya no me dieron más tiempo, entonces los tiempos se me complicaron”.

Ante esa oportunidad esfumada, Amarini Villatoro reconoce que: “Estoy en un gran club, en uno de los equipos grandes de Guatemala, y Cartaginés, siendo uno de los grandes de Costa Rica, igual me ilusionaba viajar y dirigir en el extranjero nuevamente”.

Para finalizar su intervención, Villatoro comentó: “Soy honesto, estoy muy contento con la gente en Xelajú, la verdad me tratan súper bien, y creo que el proyecto puede seguir creciendo. Más adelante se pueda presentar una oportunidad similar”.

