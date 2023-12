París 2024: Atletas rusos y bielorrusos podrán participar con bandera neutral

Además de Rusia y Bielorrusia, Guatemala también participará en los Juegos Olímpicos de París bajo bandera neutral por la suspensión que pesa sobre el COG.

Este viernes, el Comité Olímpico Internacional (COI) emitió un comunicado autorizando la participación de atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo bandera neutral. Esta decisión, sin embargo, excluye su participación en pruebas por equipos y está condicionada a que los deportistas no hayan respaldado activamente la invasión rusa de Ucrania.

Según el COI, solo once “deportistas individuales neutrales” están actualmente clasificados para la competición, de los cuales ocho son rusos y tres bielorrusos. En comparación, aproximadamente sesenta deportistas ucranianos han asegurado su participación en los Juegos Olímpicos de París. Esta medida destaca la rigurosidad con la que el COI ha evaluado la elegibilidad de los atletas rusos y bielorrusos para garantizar un ambiente deportivo libre de controversias geopolíticas.

