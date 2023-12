El Salvador comienza con la construcción del Nuevo Estadio Nacional

Se proyecta que el estadio esté listo para su inauguración a principios de 2027 y contará con el apoyo económico del gobierno chino.

Ayer marcó un hito trascendental para El Salvador, ya que se colocó la primera piedra para la construcción del Nuevo Estadio Nacional, un proyecto ambicioso que promete elevar el estándar deportivo en la región. Con la colaboración del gobierno chino, este estadio se perfila como el más grande y moderno en Centroamérica y el Caribe.

Este majestuoso estadio contará con una capacidad para albergar a 50 mil espectadores cómodamente sentados, estableciéndose como un epicentro para eventos deportivos y culturales de gran envergadura. En un giro audaz, el diseño inicial prescinde de la tradicional pista de atletismo, proporcionando a los aficionados una experiencia más cercana y envolvente con el juego.

