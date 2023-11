Guastatoya da el primer paso hacia las semifinales del Apertura 2023

La vitoria guastatoyana fue empañada por la lesión de Andy Ruiz.

Deportivo Guastatoya venció a Antigua G. F. C. 2-0 con goles de Omar Domínguez (64) y Jonathan Estrada (86) en el duelo de ida de las series de cuartos de final que comenzaron esta tarde en el estadio David Cordón Hichos.

Ante la presencia de una considerable asistencia de aficionados, el estadio guastatoyano fue el escenario deportivo donde rodó el balón que marca el inicio de la fiesta grande del futbol que terminará con la final del Apertura 2023 a finales de diciembre.

Los primeros 45 minutos fueron discretos y con pocas emociones. Ni los jugadores de Roberto Montoya ni los de Dwight Pezzarossi tuvieron mucha presencia en los arcos de Adrián De Lemos y Luis Morán.

Lesión de Ruiz

El inicio de la segunda parte no varió. Aunque el partido quedó marcado por la salida de dos futbolistas por lesión y el gol guastatoyano.

Al 51, salió Oscar Castellanos y dejó su lugar a Denis Ramírez debido a una molestia muscular. Posteriormente, al 58, Romario Luiz Da Silva fue amonestado por una jugada donde salió lesionado el jugador José Andy Ruiz.

En el 61, y tras la intervención del cuerpo médico y bomberos locales, el jugador del Deportivo Guastatoya tuvo que abandonar el escenario deportivo en una camilla. Fue trasladado a un centro asistencial.

Al jugador se le harán exámenes para determinar el alcance de la lesión. Se habla, preliminarmente, de un golpe en la zona maxilar inferior (mandíbula) y se determinará si existe o no fractura. El lugar de Ruiz lo ocupó Brayan Morales.

Posterior a estas situaciones de lesión, sorpresivamente cayó el gol para el cuadro local. Un balón cayó al centro del área grande donde pareció en solitario Omar Domínguez, quien no desaprovechó y marcó el 1-0 al 64. En la recta final, Antigua no pudo contener el ataque local y nuevamente se vio sorprendido por un centro donde la defensa colonial no atinó para dejar cabecear a Jonathan Estrada, quien decretó a los 86 el 2-0, casi mortal para el equipo antigüeño.

Fue un aliento de tranquilidad para los locales ya que independientemente a la forma, sacaron el objetivo de no perder el partido, pese a la leve superioridad que existió de su rival.

Esta serie de cuartos de final tendrá como desenlace el estadio Pensativo el próximo sábado 2 de diciembre cuando Antigua G. F. C. reciba a Deportivo Guastatoya a partir de las 20:00 horas.

