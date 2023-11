¡Antideportivo! Alianza Lima protagonista para mal en la final peruana

Alianza Lima dejó en oscuras al Universitario de Deportes en pleno festejo de su título, situación que puso en riesgo a jugadores y afición.

Universitario de Deportes se proclamó campeón del futbol peruano 2023 al ganar 0-2 a su clásico rival el Alianza Lima el miércoles por la noche en un intenso partido disputado en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) de Lima.

Los goles del triunfo del equipo dirigido por el veterano entrenador uruguayo Jorge Fossati fueron anotados por Edison Flores (3) y el argentino Horacio Calcaterra (82).

En el partido de ida ambas escuadras dejaron la llave abierta al empatar 1-1.

Con la victoria de visita, la ‘U’ logró su 27 título de su historia.

La última vez que Universitario, un equipo que bordea los 100 años de fundación, fue campeón fue en 2013.

Con 122 años de fundación, Alianza llegó a la final del torneo 2023 como campeón del Apertura, en tanto que Universitario logró salir campeón del Clausura.

Los dos finalistas están clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, mientras que Cristal y Melgar jugarán el máximo torneo continental desde las fases previas.

Para la Copa Sudamericana 2024 los representantes peruanos serán Sport Huancayo, ADT, Deportivo Garcilaso y César Vallejo.

El escándalo

Tras el final del partido, Alianza apagó las luces de su estadio. Los jugadores de la ‘U’ tuvieron que celebrar y dar la vuelta olímpica con las luces de sus celulares.

Esa situación generó dimes y diretes. Uno de los primeros pronunciamientos fue desde la propia liga peruana que detalló: Debido al corte de energía eléctrica, se acordó no realizar la premiación en la fecha programada. La Liga de Futbol Profesional (LFP) explicó que dicha situación afectó a la Liga, patrocinadores y la transmisión de la ceremonia de premiación. La premiación final será el domingo en el estadio Monumental a las 15:00 horas locales.

Por su parte, Héctor ‘Tito’ Ordoñez, delegado de Alianza Lima, dijo que harían un acta donde se explicaría la razón del apagón. Ordóñez explicó: “Esa decisión de no premiación y apagar las luces, no son decisiones de la institución”. Añadió: “Son las autoridades quienes determinan los pasos que debemos seguir las instituciones. Nosotros acatamos. No es una decisión de la institución”. Asimismo, explicó y confió que no tendrían alguna multa económica.

Pero fue este jueves cuando la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado respecto a las declaraciones dadas por Héctor Ordóñez. En ese sentido, se explica: “Sin comunicación alguna por parte de los organizadores (Alianza Lima) y representantes, al término del partido sorpresivamente se apagaron las luces”.

La Policía explica que dicha situación puso en riesgo la permanencia y salida de jugadores de ambos equipos y los espectadores que asistieron al recinto.

De momento, se espera la comunicación oficial del Alianza Lima.

PNP desmiente a Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, y menciona que el apagado de luces se realizó sin comunicación alguna por parte de los organizadores y representantes de Alianza Lima. pic.twitter.com/rPCKxW7hxW — Franco Rojas (@FrancoRojasP) November 9, 2023

*Con información de AFP

