ELN libera al padre del futbolista Luis Díaz

Tras 13 días en cautiverio, este jueves 9 de noviembre fue liberado en Valledupar el padre del futbolista de la Selección Colombia Luis Díaz. El señor Luis Manuel ‘Mane’ Díaz había sido raptado por el ELN cuando se desplazaba en su camioneta por zona rural de Barrancas, La Guajira, donde la comunidad estuvo en vilo por su secuestro.

El Ejército Nacional y la ONU confirmaron la liberación de ‘Mane’ a las 10:47 a. m. de este 9 de noviembre.

El padre de la estrella del Liverpool fue liberado y está en camino a Valledupar en un helicóptero de las Fuerzas Militares. Su familia, en Barrancas, ya celebra la noticia y el hermano del ya liberado se desplazará hasta el lugar donde finalmente se van a reencontrar en La Guajira, tras ser valorado por especialistas médicos en Valledupar.

El grupo armado ELN entregó a Luis Manuel Díaz a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, la Iglesia Católica y una delegación internacional de la Cruz Roja.

Según revelaron las autoridades a EL TIEMPO, Luis Manuel Díaz se encuentra en buen estado de salud, no presenta signos de maltrato.

Luego de que la noticia corriera por la población, vecinos del barrio Lleras, donde viven los padres de ‘Mane’, se fundieron en un abrazo. Además, se vieron emotivas escenas con las lágrimas de los presentes, mientras que los familiares de Luis Manuel salieron en sus respectivos vehículos, la mayoría vestidos con la camiseta de Liverpool, que tiene el nombre de Luis Díaz y el número 23.

El futbolista Luis Díaz, quien se encuentra concentrado con el Liverpool previo al partido ante el Toulouse por la Europa League espera pronto poder tener comunicación con su padre, tras su liberación.

BREAKING: Luís Manuel Díaz, father of Luís Díaz, has officially been released, the Colombian FA has confirmed. pic.twitter.com/6Sp1vHOcYY

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 9, 2023