Zidane podría ser el posible sustituto de Erik ten Hag en el United

El técnico neerlandés podría estar viviendo sus últimos días en Old Trafford.

Erik ten Hag está en una situación precaria. El Manchester United no logra despegar, tanto en la Premier League como en la Champions, y el puesto del entrenador podría estar en peligro en los próximos días. De hecho, en Inglaterra ya se especula sobre posibles sustitutos. Al parecer, los principales candidatos para reemplazar a ten Hag son Zinedine Zidane y Rúben Amorin.

El ambiente en el Manchester United está muy tenso. Después de sufrir una derrota contundente en Old Trafford ante el Manchester City por 0-3, el equipo de Erik ten Hag volvió a perder por el mismo marcador ante el Newcastle y quedó eliminado de la Carabao Cup. Por lo tanto, el entrenador neerlandés está bajo escrutinio y su futuro en el banquillo pende de un hilo.

En la Premier League, el Manchester United se encuentra en la octava posición con 15 puntos, a ocho puntos de distancia del Liverpool, que está en cuarto lugar y ocupa la última posición que otorga acceso a la próxima edición de la Champions. Además, en la prestigiosa competición europea de clubes, el equipo tampoco está rindiendo a la altura, ya que se ubica en la tercera posición de su grupo y quedaría eliminado detrás del Bayern de Múnich y el Galatasaray.

🚨🔴 Manchester United deny any idea or contact to replace Erik ten Hag with new head coach.

Club sources guarantee stories on new manager are ‘categorically false’. pic.twitter.com/gy0uOQkKC4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2023