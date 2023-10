Tras conquistar Países Bajos, Santi Giménez se hace un nombre en Europa

En solo diez encuentros que ha disputado esta temporada, nueve de la Eredivisie y uno de la Champions, ya suma 15 goles este jugador nacido en Buenos Aires.

Llegado hace poco más de un año a Róterdam y tras conquistar a base de goles a los aficionados del Feyenoord, el joven delantero mexicano Santiago Giménez comienza a hacerse un nombre en el fútbol europeo tras el doblete que anotó el miércoles en su debut en la Liga de Campeones contra la Lazio.

En solo diez encuentros que ha disputado esta temporada, nueve de la Eredivisie y uno de la Champions, ya suma 15 goles este jugador nacido en Buenos Aires hace 22 años e hijo del exfutbolista Christian Giménez, que tras formarse en Boca Juniors jugó casi toda su etapa profesional en México, llegando a debutar incluso con el Tricolor.

🇲🇽 Santi Gimenez after his goals on UCL debut: "I’m here in front of the camera, but my mom and my dad deserved to be here".

"They supported me since I was a kid. They trusted my dreams. I just wanted to say thanks to my family. Let me just tell them: I love you". pic.twitter.com/qTvyrih8E6

— SPORTSBUZZINFO (@Sportsbuzinfo) October 26, 2023