Walter López y su equipo estarán en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf

Mientras el León ha llegado por primera vez a la final del máximo torneo de clubes de la región, el LAFC tendrá su segunda oportunidad después de perder la final de 2020 ante los Tigres de México.

La ‘Fiera’ eliminó al Tauro panameño en octavos de final, al Violette haitiano en cuartos y a los Tigres en semifinales. Por su lado, el LAFC se abrió camino echando al Alajuelense de Costa Rica, al Vancouver Whitecaps en cuartos y al Philadelphia Union en semis.

Desde la primera edición de la Copa de Campeones de la Concacaf en 1962 (llamada Liga de Campeones desde 2008), esta será la sexta final en la que se enfrentan clubes mexicanos y estadounidenses: El balance de las cinco anteriores es de tres triunfos aztecas contra dos de Estados Unidos.

The countdown begins until these two giants face off in Leg 1 of the #SCCL23 Final!

