Un campeón del mundo con Argentina dio positivo en un control antidopaje

El futbolista de la Selección de Argentina, Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien recientemente se incorporó al equipo italiano Monza de la Serie A, ha recibido una noticia devastadora: las autoridades antidopaje han impuesto una sanción de dos años debido a un resultado positivo en un control efectuado en noviembre de 2022, justo antes del inicio de la Copa Mundial.

El controvertido episodio tuvo lugar durante un entrenamiento con su anterior club, el Sevilla, cuando los médicos realizaron un control antidopaje sorpresa. Según la versión proporcionada por el futbolista, unos días antes de la prueba, tuvo una noche problemática y tomó un jarabe que pertenecía a uno de sus hijos sin consultar previamente a los médicos del club. Esta acción, según las normativas antidopaje, está prohibida, ya que cualquier sustancia que un jugador ingiera debe ser comunicada previamente a las autoridades competentes. A pesar de que Papu trabajó arduamente para obtener permiso y participar en la Copa Mundial de Catar con la selección argentina, esta sanción pone en peligro su carrera y su futuro deportivo.

Tanto el jugador como el Sevilla estaban al tanto de la situación desde hace meses, cuando se notificó el resultado del control antidopaje. Sin embargo, fue esta semana cuando se confirmó oficialmente la sanción de dos años. Esta noticia afectó la capacidad del Sevilla para encontrar un nuevo equipo para el Papu durante la ventana de transferencias de verano, ya que ningún club estaba dispuesto a asumir el riesgo de contratar a un jugador con una posible suspensión pendiente. Finalmente, las partes acordaron la rescisión del contrato del jugador, que originalmente tenía vigencia hasta 2024, en el último día de mercado.

Inicialmente, Papu Gómez tenía la intención de esperar hasta enero para unirse a un nuevo equipo una vez que se conociera la decisión final sobre su sanción. Sin embargo, terminó fichando por el Monza, donde ha tenido una participación limitada con solo dos partidos jugados en octubre. Ahora, queda por verse si el jugador apelará la sanción y si podría lograr una reducción de la misma, lo cual sería crucial para su carrera, considerando que tiene 35 años.

A pesar de las explicaciones dadas por Papu Gómez, las reglas antidopaje son inequívocas: los deportistas son responsables de consultar y adherirse a la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Incluso en el caso de que un médico les haya proporcionado asesoramiento incorrecto, no se les exime de las posibles consecuencias, ya que es el propio atleta quien tiene la responsabilidad final de lo que ingresa en su cuerpo.

Existen excepciones para aquellos deportistas que, por razones médicas legítimas, necesitan consumir sustancias o utilizar métodos prohibidos que figuran en la lista. Sin embargo, para hacerlo, deben cumplir con las condiciones especificadas en el Estándar Internacional para la Autorización de Uso Terapéutico (EIAUT). La Autorización de Uso Terapéutico (AUT) permite a los deportistas recibir el tratamiento necesario sin correr el riesgo de ser sancionados si se detecta una sustancia prohibida en un control de dopaje. La solicitud de AUT es evaluada por un panel de expertos en medicina, y si se concede, el deportista debe notificar su AUT y la medicación consumida antes de cualquier control de dopaje.

🚨 BREAKING: World Cup winner Papu Gómez has been banned for doping — reports @relevo.

🇦🇷 Two year ban for the Argentine who recently signed with Italian side Monza as free agent after contract terminated at Sevilla. pic.twitter.com/XKNsgGhXlY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2023