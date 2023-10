Croacia: Aficionados son enviados a la cárcel por entonar cánticos pro-nazis

En menos de una semana, la justicia croata accionó en contra de los ocho aficionados localizados en el partido entre Croacia y Turquía.

Un tribunal croata anunció este martes haber condenado a ocho aficionados de fútbol a penas de hasta dos meses de cárcel por haber glorificado el régimen pro-nazi croata en el poder durante la segunda Guerra Mundial, mientras se disputaba el partido de clasificación a la Eurocopa-2024 contra Turquía.

Doce aficionados fueron detenidos el pasado fin de semana, acusados de haber proferido cánticos glorificando el régimen de Ustacha durante el partido Croacia-Turquía el 12 de octubre en Osijek, en el este del país. Un partido saldado con la derrota de la ‘Cuadriculada’ (0-1).

Final whistle in Osijek. Congratulations to @MilliTakimlar as #Croatia suffers its first defeat of the #EURO2024 qualifying campaign. #CROTUR | #PokažiSrce | #EURO2024 | #Family | #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/Wv6LIIxFLw

— HNS (@HNS_CFF) October 12, 2023