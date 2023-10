Guatemala y la lucha centroamericana para ir a la Copa América 2024

¡Échale un vistazo! Así va la lucha de las selecciones centroamericanas en el camino a la Copa américa 2024.

Guatemala, Panamá, El Salvador y Honduras son las cuatro selecciones centroamericanas que están en la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf 2023-2024, y por ende, están en el camino que conduce a la Copa América 2024, la cual se celebrará en Estados Unidos. Pero, ¿cómo van las selecciones en ese objetivo?

En el grupo A de la Liga A (Panamá, Guatemala y El Salvador), los salvadoreños quedaron el pasado viernes matemáticamente fuera de competencia al perder de visitante ante Martinica 1-0. Este resultado no solo los deja fuera del camino a Copa América, también los hace descender de liga, la prócima temporada competirán en la Liga B.

Por su parte, Panamá está cerca de clasificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf y ponerse a un paso de la clasificación a Copa América. Solo necesita una victoria ante Guatemala en su casa este próximo martes. Una derrota o empate también le serviría, pero ya tendría que valerse de una combinación de resultados que involucraría el resultado de Martinica que visita a El Salvador en la última fecha.

Así va la “Bicolor”

La “Bicolor” de Luis Fernando Tena, que el viernes sucumbió ante Trinidad y Tobago (3-2), y ya no depende de sí misma para obtener el boleto a los cuartos de final de la Nations League. Los chapines necesitan de una combinación de resultados.

Primero, debe sí o sí ganar su duelo ante Panamá en el estado Romel Fernández por un marcador de dos goles de diferencia (2-0, 3-1, así sucesivamente). Luego, esperar que Martinica no gane en El Salvador, podría perder o empatar, más no ganar.

De esa forma, la “Azul y Blanco” avanzaría a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf donde ya estaba anticipadamente las selecciones de Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México.

Para la Copa América 2024 habrá seis representantes de la Concacaf. Cuatro de ellos serán los ganadores de las series de cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. Los restantes dos, saldrán de los perdedores de los cuartos de final quienes jugarán un repechaje a un partido para completar los seis representantes.

Honduras cerca de cuartos de final

La selección hondureña de futbol está en la Liga A, pero el grupo B, donde saldrán dos selecciones para los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. En ese sentido, y a falta de una fecha para culminar la fase de grupos, los catrachos son terceros con 4 puntos, pero están a una unidad de Cuba (segundo lugar) y a dos puntos de Jamaica (primer lugar).

Honduras juega hoy a las 18:00 horas GT ante Cuba por lo que está obligado a ganar para aspirar al segundo lugar, el cual le daría boleto a siguiente ronda y seguir con vida en el camino a Copa América.

Las selecciones de Nicaragua y Belice, ambas en la Liga B, no tenían ninguna opción para ir a Copa América. Pero en su liga, los nicaragüenses lideran el grupo B y están cerca de ascender a la Liga A, y los beliceños son últimos del grupo C y peligran con el descenso a la Liga C.

