David Faitelson por su llegada a Televisa: “Escupí hacia arriba y me cayó”

El polémico periodista reconoció: "Yo dije que jamás trabajaría en Televisa. Me tengo que tragar por completo lo que dije".

El mes de octubre de 2023 está marcado en la vida del periodista David Faitelson uno de los momentos más importantes de su vida. Había que hacer un giro a su carrera periodística y vaya que fue uno inesperado: Ir a la casa de sus enemigos de por vida, Televisa.

El pasado 2 de octubre, el polémico comunicador se despidió de las pantallas de ESPN (Cronómetro y Futbol Picante), y fue justamente en la mesa de Futbol Picante cuando su maestro, y como él llama “padre”, le recordó su capítulo cuando Faitelson dijo que “jamás, jamás” trabajaría para Televisa.

En ese momento, David Faitelson negó lo dicho por “Joserra” y evitó hablar del tema. Días después, fue el mismo David Faitelson quien rompió el silencio.

Entrevistado por algunos medios mexicanos, en una actividad en la cual coincidió con Emilio Azcárraga Jean, propietario de la televisora de San Ángel, Faitelson, reconoció: “Yo no puedo de ninguna manera tapar el sol con un dedo. Yo dije que jamás trabajaría en Televisa y ahora voy a trabajar en Televisa. Me tengo que tragar por completo lo que dije, y está bien”.

Añadió: “Todos en la vida cometemos errores. Mi papa (QEPD) decía: ‘No escupas hacia arriba’. Escupí hacia arriba y me cayó, pero bueno, insisto que es un reto y trataré de cumplirlo, y se acabó”.

"No me siento un traidor. Voy a representar con mucha dignidad la escuela periodística, la cual me inculcó que el antiamericanismo está por delante" David Faitelson sobre su llegada a Televisa

Escuela antiamericanista

Al ser consultado sobre alguna traición por llegar a Televisa, el polémico periodista mexicano, comentó: “Aparece mucho la palabra traidor. Yo no me siento traidor a nada, al contrario, yo sigo pensando que voy a representar con mucha dignidad la escuela que me ha dejado y del cual soy obviamente un orgulloso seguidor”.

En esa línea, David Faitelson recordó que a él se le “inculcó que el antiamericanismo está por delante” y que “Televisa es el peor enemigo del futbol”, “ya veremos si es verdad”, reflexionó.

Sobre su relación con José Ramón Fernández, Faitelson, aseveró: “Es Buena, es un padre, un maestro para mí. Yo lo quiero mucho, al final fue muy frio y yo lo entendí. Yo llego a un lugar (Televisa) donde él siempre habló mal de ellos o tuvo siempre un antagonismo, yo lo entiendo perfectamente bien y hay que ponerse en los zapatos de él”.

Por último, David Faitelson, confesó: “Yo siempre seré un fiel abanderado de su escuela periodística”.

Perfil de TikTok

