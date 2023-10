David Faitelson objeto de críticas por video “Jamás trabajaría en Televisa”

En su despedida de ESPN, José Ramón Fernández le recordó a David Faitelson esas palabras que al parecer no cumplirá.

El pasado lunes, el periodista mexicano, David Faitelson, se despidió de ESPN, la casa que lo acogió durante los últimos 16 años. Primero, en el programa Cronómetro José Ramón Fernández le dedicó un par de palabras emotivas a las cuáles Faitelson respondió de igual forma, fue un momento especial para dos de las caras más importantes del periodismo azteca.

Y como segunda despedida, David dijo adiós al programa Futbol Picante, donde tuvo un cierre polémico e incómodo.

En la parte final del programa “Joserra” le dijo al polémico periodista: “David Faitelson te voy a hacer una pregunta como las hago yo. Aquí, en esta mesa dijiste, jamás, jamás, iré a esa empresa, ¿por qué?”.

Situación que generó un momento incómodo a lo que Faitelson respondió: “De qué empresa me hablas”. “De Televisa”, contestó José Ramón Fernández.

Luego en un intercambio de palabras uno le cuestionaba al otro de que si estaba seguro que iría a esa empresa, mientras el otro aseguraba saber hasta cuándo le iban a pagar.

Al final, David se limitó a decir: “Mira José Ramón no voy a entrar en polémica contigo, vamos a despedirnos como debemos despedirnos y no con recuerdos o preguntas un poco raras”.

“Jamás iría a Televisa”

Sucede que años atrás, en esa mesa de debate de Futbol Picante, el mismo David Faitelson aseguró que jamás iría a trabajar a Televisa. “Pero yo jamás trabajaría en Televisa. Jamás, jamás, jamás de los jamases (trabajaría en Televisa), porque yo entiendo muy bien cuáles son mis raíces, cuál es mi formación y cuál es mi escuela”, expresó un seguro David Faitelson.

Tras la polémica que se ha hecho, el comunicador salió a aclarar el asunto en un video a través de sus redes sociales y dijo que ahí cerraría este tema.

“El tema con José Ramón, con el cual desde hace 30 años hemos hecho programas, lamentablemente el lunes por la noche en el estudio yo lo sentí a él muy frío. La verdad esperaba un poco más efusividad de él”, expresó Faitelson.

Añadió: “A dónde yo vaya, seguiré siendo el mismo. La empresa que me contrate no buscará un Faitelson diferente, buscará el mismo Faitelson, con el mismo grado de polémica, incitación y pasión”.

Habla sobre la renuncia a ESPN: “Yo decidí, renuncié a algo, sí, renuncié a una gran empresa, a estar bajo el cobijo, entre comillas, por que en los últimos meses no han sido de cobijo por parte de José Ramón, desde que comencé a colaborar con Tercer Grado”.

Por último, Faitelson aseveró: “Yo no me fui por dinero, que quede bien claro, Voy a seguir divirtiéndome, voy a seguir criticando, seré el hombre incómodo en la mesa. A los detractores, a aquellos que no están de acuerdo y sienten que yo estoy traicionando algo que yo había dicho, sigan como detractores”.

