¡Alerta en Can Barça! Jules Koundé se perderá el Clásico por lesión

La semana para el FC Barcelona inició con los comunicados médicos de las lesiones de Jules Koundé y Lamine Yamal.

Este lunes ha sido un día de lesiones en el FC Barcelona. El club anunció las lesiones de Jules Koundé y Lamine Yamal previo al inicio de la fecha FIFA de octubre. Sin embargo, la lesión del francés es la única que ha alertado en Can Barça.

Según el comunicado médico de Jules Koundé, el central sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Este problema podría hacerle perder como mínimo cuatro semanas en su recuperación, situación que le descarta para el Clásico del próximo 28 de octubre.

Por su parte, la situación de Lamine Yamal parece más prometedora en Can Barça. El juvenil blaugrana tiene una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, situación que no le impidió unirse al grupo de la selección española. Allí, será revisado por los médicos de la Roja para evaluar si podrá o no jugar en la fecha FIFA de octubre.

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼 | 𝗟𝗮𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗬𝗮𝗺𝗮𝗹 Las pruebas realizadas han mostrado que tiene un lesión en el psoes ilíaco de la pierna izquierda. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. El jugador se incorpora a la concentración de la selección española… pic.twitter.com/dcMfk5GCDV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 9, 2023

Aumenta la lista de bajas para el Clásico

La baja de Jules Koundé de cara al Clásico es un golpe duro para el Barcelona de Xavi. El defensor central aumenta la lista de bajas para el duelo más importante del mundo, en la que también está Frenkie de Jong. Además, hay tres jugadores en duda: Raphinha, Lewandowski y Pedri, siendo este último el que tiene más posibilidades de volver a tiempo.

El problema de las lesiones afecta al Barcelona en su peor crisis de juego de la temporada, fase del año en la que, pese a seguir invicto en todas las competiciones, está sufriendo para sumar puntos. Actualmente, marchan terceros por detrás de Real Madrid y Girona, equipos más sólidos del actual certamen.

