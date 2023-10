Willy Coito cree que Comunicaciones mereció más ante Herediano

"Comunicaciones fue más y no lo reflejamos en el marcador", expresó el entrenador uruguayo, que también aseguró "que le dejó duda el penal" a favor de Herediano en el primer tiempo.

El enfrentamiento entre Comunicaciones y Herediano dejó a los fanáticos del fútbol con emociones encontradas. El equipo guatemalteco, dirigido por el técnico Willy Coito Olivera, se vio superado por Herediano con un marcador de 3-2, gracias a un gol en el último minuto de Fernán Faerrón.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Willy Coito Olivera expresó su visión sobre el desempeño de su equipo: “Comunicaciones fue más y no lo reflejamos en el marcador, estuvimos en desventaja, hicimos más desgaste, tuvimos personalidad, pero lamentablemente no cerramos el partido como esperábamos. El futbol es así, acierto y desacierto, tenemos un plantel competitivo, donde los cambios mejoran y hoy no fue la excepción, hoy no defendimos como queríamos y eso marcó el partido”.

Final del encuentro en Costa Rica 🇨🇷 ¡@csherediano1921 🔴🟡 consigue la victoria en los últimos minutos del partido! pic.twitter.com/NEw9DquWNP — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 5, 2023

Willy Coito Olivera se va con un sabor amargo

El técnico crema también compartió sus dudas sobre el primer gol de Herediano, que llegó desde el punto de penal. “Me deja dudas el penal”, comentó Coito Olivera.

A pesar de la derrota, Willy Coito Olivera mantiene una perspectiva positiva. Señaló que Comunicaciones aún tiene la oportunidad de asegurar un lugar en la Copa de Campeones 2024 a través de una repesca. ante el perdedor de la llave entre Cartaginés vs. Alajuelense, esto dijo al respecto:

“Sabemos que no estamos contentos, pero aún tenemos el pase a la Copa de Campeones, pero ahora debemos enfocarnos en ser más certeros, tenemos oportunidades y no concretamos, el futbol se gana con goles” Creo que ningún equipo es fácil, será muy difícil, este equipo demuestra que tiene carácter, podemos jugar de igual a igual ante cualquier rival, somos un equipo grande”, sentenció.

