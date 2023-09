Robo en la residencia de Sergio Ramos en Sevilla

La Guardia Civil está al frente de la investigación del robo en la casa de Sergio Ramos. Según informes de la prensa local, el asalto tuvo lugar cuando el futbolista disputaba un partido de Liga de Campeones la semana pasada.

La casa del reconocido jugador de fútbol Sergio Ramos, ubicada en la localidad de Bollullos de la Mitación, en el sur de España, fue escenario de un robo que ha captado la atención de medios y seguidores. El incidente ocurrió mientras el defensor disputaba un partido de la Liga de Campeones contra el Lens francés en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla el pasado 20 de septiembre.

La Guardia Civil está al frente de la investigación del robo en la casa de Sergio Ramos. Según informes de la prensa local, el asalto tuvo lugar cuando el futbolista y su familia no se encontraban en el hogar. En el momento del incidente, estaban presentes los cuatro hijos de Ramos y sus cuidadoras, quienes afortunadamente no sufrieron daños físicos. Aunque las autoridades aún no han precisado la identidad de las personas presentes durante el robo, se espera que la investigación arroje más luz sobre este aspecto crucial.

😨 Un susto para Sergio Ramos. 📌 Según publica @abc_es, roban en la casa del jugador del Sevilla con sus cuatro hijos dentro y sus dos cuidadoras. Ninguno sufrió daños. 📌 El atraco se produjo durante el partido de Champions League contra el Lens.https://t.co/d248GANadU — Relevo (@relevo) September 27, 2023

Los ladrones, que actuaron con audacia, lograron llevarse una serie de prendas y complementos de lujo, así como una cantidad de dinero en efectivo. Este tipo de objetos suelen ser un atractivo para los delincuentes en robos a celebridades, dada su alta demanda en el mercado negro.

Sergio Ramos se suma a una lista de jugadores de fútbol de renombre que han sido víctimas de robos similares en el pasado. Este tipo de incidentes no son infrecuentes y, en ocasiones, ocurren mientras los deportistas están compitiendo en eventos deportivos. Entre los afectados se encuentran jugadores como Karim Benzema, Álvaro Morata e incluso el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Estos robos no solo representan pérdidas materiales significativas para los jugadores, sino que también pueden ser traumáticos para ellos y sus familias.

⚠️ Roban en la casa de Sergio Ramos en Sevilla con sus cuatro hijos dentro Nadie sufrió daños personales. Los ladrones se llevaron relojes de lujo, joyas, ropa de marca y dinero en efectivo. pic.twitter.com/pH78ppWQMv — EFE Deportes (@EFEdeportes) September 27, 2023

