Dominio total en Suzuka: Red Bull y Max Verstappen brillan en Japón

En el Gran Premio de Japón, Red Bull logró su segundo título consecutivo de constructores, mientras que Max Verstappen se alzó con la victoria, acercándose a la conquista de su tercer título mundial.

El circuito de Suzuka fue testigo de una actuación magistral por parte del equipo Red Bull Racing y su estrella, Max Verstappen, quien dominó la pista desde la pole position hasta la bandera a cuadros. Con esta victoria, Verstappen sumó su decimotercera victoria de la temporada, consolidándose como líder indiscutible en el campeonato de pilotos.

El equipo austriaco, Red Bull Racing, ha demostrado ser una fuerza imparable en la Fórmula 1, logrando su segundo título consecutivo de constructores. Su estrategia, desempeño y determinación los han catapultado al escalón más alto del podio en la competición automovilística más prestigiosa del mundo.

Max Verstappen no solo se llevó la victoria en Suzuka, sino que también está a punto de asegurarse su tercer título mundial. Su habilidad al volante y su consistencia en cada carrera lo han colocado en una posición privilegiada. Su declaración de que “lo más importante era ganar el campeonato de constructores” muestra su compromiso con el equipo y su enfoque en el éxito conjunto.

La carrera en Suzuka no estuvo exenta de emoción. Verstappen se vio desafiado al principio por Oscar Piastri y Lando Norris, quienes presionaron desde atrás. Sin embargo, Verstappen logró mantener su posición a pesar de la intensa competencia.

Verstappen can clinch his third world title at the next race in Qatar #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/g51LFkSfFx

El mexicano Sergio Pérez, compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, no tuvo un día afortunado. Un choque con el Mercedes de Lewis Hamilton lo obligó a pasar por boxes para reparar su monoplaza. Luego, una decisión poco común lo llevó a retirarse de la carrera antes de tiempo para cumplir una penalización de 5 segundos.

La próxima parada en el calendario es el Gran Premio de Catar, donde Max Verstappen podría asegurarse su tercer título mundial después de la carrera de esprint. La emoción y la tensión continúan en esta temporada que ha sido verdaderamente memorable.

Back to his best at Suzuka 💪

There was nothing unlucky about @Max33Verstappen's 13th win of the season 👏#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/3ZEQS5wgX9

— Formula 1 (@F1) September 24, 2023