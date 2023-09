Verstappen con nuevo récord en Fórmula 1 tras conquista el GP de Italia

El piloto neerlandés superó el récord de más victorias consecutivas en Formula 1 que ostentaba el alemán Sebastián Vettel.

Max Verstappen, el talentoso piloto neerlandés de Red Bull, sigue dejando una marca imborrable en la historia de la Fórmula 1. En el Gran Premio de Italia, celebrado este domingo en el icónico circuito de Monza, Verstappen no solo se alzó con la victoria, sino que también estableció un nuevo récord en la categoría reina del automovilismo.

El dominio de Max Verstappen en la temporada 2023 de la Fórmula 1 es innegable. Con su victoria en Italia, acumula su décima carrera consecutiva en el primer lugar, un hito que supera al legendario Sebastián Vettel, quien ostentaba la marca anterior con nueve victorias consecutivas. Verstappen no solo está conquistando pistas, sino también la historia de la Fórmula 1.

TEN OUT OF TEN! @Max33Verstappen makes history at Monza by winning an incredible TENTH race in a row, a new F1 record!#ItalianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/e6ktbYYMAb

