Una lesión aleja a Aaron Herrera de la Selección de Guatemala

El defensor no estará disponible para los partidos de Liga de Naciones de Concacaf ante El Salvador y Panamá,

Ayer por la tarde, desde tierras canadienses, se confirmó la noticia que los aficionados guatemaltecos temían: el talentoso defensor Aaron Herrera se verá obligado a perderse los esperados partidos de la Liga de Naciones de Concacaf con la selección de Guatemala debido a una lesión en uno de los ligamentos de sus tobillos. Esta lesión mantendrá al jugador alejado de los terrenos de juego durante un período estimado de 4 a 6 semanas.

Los primeros reportes indican que la lesión se produjo el pasado jueves, un hecho que explica su ausencia en el partido contra el New England Revolution. El jugador ni siquiera fue convocado para este encuentro. El club logró una victoria ajustada en ese partido, pero la ausencia de Herrera dejó claro que algo estaba ocurriendo en su estado físico.

