Cardona: “Lo único que nos servía era la victoria”

Juan Luis Cardona dio un paso al frente para realizar una autocrítica honesta sobre el rendimiento del equipo ante el Independiente de Panamá.

En enfrentamiento en el marco de la tercera jornada de la Copa Centroamericana, Xelajú MC se vio superado por Independiente de Panamá con un marcador final de 1-3. La derrota dejó un sabor amargo en los aficionados del equipo guatemalteco, pero fue el mediocampista Juan Luis Cardona quien dio un paso al frente para asumir la responsabilidad y realizar una autocrítica honesta sobre el rendimiento del equipo.

En declaraciones al canal oficial de Concacaf, Juan Luis Cardona reconoció la decepción del equipo por el resultado adverso. “Como club, este resultado es malo, lo único que nos servía era la victoria”, expresó con franqueza. El mediocampista no escatimó en autocrítica y admitió que el equipo no logró encontrar la fórmula para controlar el partido. “Fue un partido donde no se nos dio, nunca le encontramos la vuelta, durante los 90 minutos no encontramos el manejo de pelota que deseábamos y lamentablemente el resultado es un claro ejemplo de lo que mostró el equipo”.

Juan Luis Cardona habló de los pecados de Xelajú en el partido

Cardona señaló una de las debilidades que impactó negativamente en el desempeño del equipo: la división excesiva del balón. Esta acción se convirtió en un pecado en un partido donde se enfrentaron a jugadores físicamente superiores. “Nos faltó tener la pelota, dividimos mucho la pelota con jugadores altos y eso nos pasó factura”, afirmó con autocrítica.

El camino hacia la clasificación para Xelajú MC no se ha cerrado por completo, aunque la tarea se ha vuelto más ardua. La última jornada enfrentará al equipo guatemalteco contra Olimpia de Honduras, en condición de visita. Sin embargo, el equipo no tiene el control absoluto de su destino, ya que deberá esperar una combinación de resultados que le favorezcan, los dirigidos por Amarini Villatoro esperan de un milagro para poder acceder a la ronda de cuartos de final.

