Mbappé insiste en quedarse en el PSG e irse libre en junio de 2024

Según reportan medios franceses, Kylian Mbappé no abandonará el club este verano, a pesar de los rumores persistentes sobre su posible traspaso. Aunque esto podría significar ver todos los partidos del PSG desde la grada.

Publicidad

El mundo del fútbol está siendo testigo de un giro en la historia de Kylian Mbappé y su relación con el Paris Saint-Germain (PSG). Según el periódico Le Parisien, el delantero estrella ha tomado una decisión que ha dejado a muchos perplejos: no abandonará el club este verano, a pesar de los rumores persistentes sobre su posible traspaso.

Las especulaciones en torno al futuro de Kylian Mbappé han sido una constante durante los últimos meses. Sin embargo, el jugador ha decidido dar un giro radical a la narrativa al comunicar su intención de cumplir el último año de su contrato con el PSG. Esta decisión fue transmitida directamente al presidente del club, Nasser Al Khelaifi, durante una reunión que tuvo lugar el pasado martes.

PSG : Kylian Mbappé ne veut pas être transféré cet été

➡️ https://t.co/pllCxWAm6I pic.twitter.com/GF49DWf77Q — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 10, 2023

Kylian Mbappé y una novela sin fin

La determinación de Mbappé no se ha visto afectada por las circunstancias actuales. A pesar de que el PSG ha manifestado su interés en vender al jugador en caso de no renovar su contrato, y a pesar de haber sido apartado del equipo, el joven delantero campeón del mundo mantiene su postura inquebrantable. Incluso se han escuchado rumores en Francia que sugieren que podría ser excluido de la alineación durante toda la temporada. Sin embargo, esto no ha mermado la convicción de Mbappé de permanecer en el París Saint-Germain.

Esta decisión, pondría dejar en jaque al Real Madrid, ya que en el club blanco había mucho optimismo de que el delantero francés podría llegar esta temporada a cambio de una buena cantidad de dinero para el PSG, sin embargo, el hecho de permanecer una temporada más en el club parisino (aunque no juegue), deja abierta la posibilidad de una posible renovación, que hoy en día parece casi descartada.

Última hora de Le Parisien: Kylian Mbappé no saldrá traspasado este verano. El delantero quiere cumplir el último año de contrato que le resta con el PSG y así se lo hizo saber a Nasser Al Khelaifi el pasado martes. Independientemente de su situación, no piensa moverse de París. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) August 10, 2023

Publicidad