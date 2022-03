Ultras del PSG solicitan la dimisión del presidente del club Nasser Al-Khelaifi

En la carta publicada por los ultras del PSG se pueden leer críticas al entrenador, jugadores y a la actual directiva parisina.

Tres días después de la eliminación del PSG de los octavos de final de Champions League ante el Real Madrid, los ultras del cuadro francés publicaron una carta donde solicitan la dimisión del presidente del club Nasser Al-Khelaifi.

La solicitud de la dimisión del equipo se hizo pública a través del twiter de los ultras parisinos, la cual publicaron una carta que titularon “Es el momento” y lo acompañaron con un “Gestión de Renuncia”.

“La inaceptable e inevitable desilusión que anunciábamos y temíamos lamentablemente se ha hecho realidad”, así inició la carta de los ultras.

Las críticas a la gestión deportiva

Dentro del material preguntas que atacan la gestión de la directiva, “¿Cómo tienes un plan de juego real cuando tu equipo es solo un montón de “estrellas?” o “¿tu temporada parece empezar en febrero y juegas competencias nacionales a ritmo de senadores?”.

“¿Cómo regenerar un grupo cuando los eternos reemplazos pueden conformarse con ir tras sus contratos cuando los salarios son cómodos?”, expresa.

Además, a esta crítica se le une una de los ultras, quienes no parece sentirse identificados con los colores del equipo. “¿Cómo sentir la fuerza inmutable de la historia de tu club cuando tus colores son alternativamente negro, fucsia, rosa, amarillo?”, agrega.

Pochettino también se ve criticado

Ante una mala gestión del entrenador argentino según los ultras, expresaron la siguiente pregunta: “¿Cómo puede un entrenador ser el jefe respetado de su vestuario cuando claramente no es el verdadero tomador de decisiones?”.

Solicitan la renuncia de Nasser Al-Khelaifi

Consientes de lo que han crecido durante la gestión del presidente Nasser Al-Khelaifi, los ultras dicen que no tienen la memoria corta, saben lo que deben agradecer, aclaran que no es nada personal, pero “está claro que no es el hombre para el trabajo”, comentan.

“La situación del club exige ahora una reorganización completa a todos los niveles y la presencia diaria de su presidente”, es lo que solicitan los ultras.

El PSG jugará contra el Bordeaux este domingo y los ultras comentaron que mostrarán su descontento y le solicitan a todos los “amantes del club presentes que se unan a nuestras acciones sin violencia”.

