Eliminación sorpresa: Estados Unidos fuera del Mundial Femenino 2023

La actual selección campeona del Mundial Femenino quedó eliminada del Mundial Femenino, tras caer en la tanda de penales ante Suecia.

Este domingo, el mundo del fútbol femenino fue testigo de una eliminación sorprendente en el Mundial Femenino 2023, cuando Estados Unidos, la tetracampeona y favorita para alcanzar su tercer título consecutivo, cayó en emocionantes lanzamientos de penales contra Suecia. La potencia norteamericana quedó fuera de la competición y no podrá revalidar su corona en esta edición.

En un duelo intenso y lleno de emociones, el partido finalizó sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y los 30 minutos adicionales. Aunque Estados Unidos dominó gran parte del encuentro, la impenetrable portera sueca, Zecira Musovic, frustró los intentos de las estadounidenses y mantuvo el marcador en cero.

The winner takes it all. 🇸🇪 #SWE progress to the #FIFAWWC Quarter-Final!

La eliminación se definió desde el punto de penal, donde la joven atacante sueca, Lina Hurtig, anotó el lanzamiento decisivo que dejó el marcador 5-4 a favor de Suecia. Las experimentadas figuras estadounidenses, Megan Rapinoe y Kelley O’Hara, junto con la prometedora Sophia Smith, no pudieron concretar sus disparos, lo que selló el destino del equipo de las barras y las estrellas.

Esta sorprendente derrota también significó una triste despedida para Megan Rapinoe, quien anunció su retiro al final de la actual temporada. La veterana jugadora ha sido una figura icónica del fútbol estadounidense y ganadora del Botín de Oro en 2019.

For sticking with us through every moment, every high and every low…

Thank you. 🇺🇸 pic.twitter.com/oDMiaUzS7v

— U.S. Women’s National Soccer Team (@USWNT) August 6, 2023