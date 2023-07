Megan Rapinoe anuncia que ‘colgará las botas’ a finales de 2023

La ganadora del Balón de Oro 2019 y de 2 Mundiales, Megan Rapinoe, aún será parte de la Copa del Mundo Femenina de 2023 con Estados Unidos.

Megan Rapinoe, leyenda en activo del futbol estadounidense, anunció este sábado por medio de sus redes sociales que dejará el futbol a final de temporada, lo que pondrá así fin a una exitosa carrera que le ha llevado a ser catalogada como una de las mejores futbolistas de la historia.

“Con un profundo sentido de paz y gratitud, he decidido que esta será mi última temporada jugando este hermoso deporte”, publicó la extremo de 38 años, con 199 partidos con el combinado de las barras y las estrellas durante 17 años.

It is with a deep sense of peace & gratitude that I have decided this will be my final season playing this beautiful game. I never could have imagined the ways in which soccer would shape & change my life forever, but by the look on this little girl’s face, she knew all along. pic.twitter.com/XGZ1T9i7Wy

