España y Japón a los cuartos de final del Mundial Femenino

Mientras que España goleó 5-1 a Suiza, el combinado nipón derrotó 3-1 a Noruega, logrando así su boleto a la próxima ronda del torneo.

Con una sensacional actuación de Aitana Bonmatí, que anotó dos veces, España goleó este sábado en Auckland a Suiza (5-1) y avanzó por primera vez en su historia a cuartos de final de un Mundial femenino.

En el segundo partido de la jornada, Japón mantuvo su marcha perfecta en el Mundial al vencer 3-1 a Noruega, afianzando así su pase a cuartos de final, donde deberá medirse al ganador del duelo entre Suecia y Estados Unidos.

