¡Gracias, leyenda! Buffon anuncia su retiro del futbol a los 45 años

Parte del camino es el fin. Y este miércoles, el legendario guardameta italiano Gianluigi Buffon anunció su retiro del fútbol profesional a los 45 años. Su último equipo fue el Parma, club donde comenzó su carrera profesional en la temporada 94/95, posteriormente jugaría gran parte de su carrera en la Juventus de Turín y tuvo un breve paso por el Paris Saint-Germain.

Con un emotivo video publicado en sus redes sociales, recordando los momentos más especiales de su carrera, el italiano Gianluigi Buffon puso fin a su carrera como futbolista profesional: “Eso es todo amigos. Me diste todo. Te di todo. Lo hicimos juntos”, fue el mensaje con el que el italiano se despidió del futbol profesional.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023