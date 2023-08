Gianluigi Buffon le dirá adiós al futbol

Gianluigi Buffon es un portero que dejó un gran legado en la Selección de Italia, a la cual, la llevó al título mundial en la Copa del Mundo de la FIFA Alemania 2006.

La Gazzetta dello Sport publicó este día la noticia sobre la decisión del portero italiano, Gianluigi Buffon, de ponerle punto final a una exitosa carrera como futbolista.

Buffon, de 45 años, jugaba en el Parma la temporada pasada, y llegó al fin de su contrato actual. Ya había avisado a la directiva que tomaría una decisión entonces, y la misma ha sido dejarlo profesionalmente, informa la prensa internacional.

BREAKING: legendary Italian goalkeeper Gianluigi Buffon has decided to retire from professional football — it will be official in the next days ⭐️🇮🇹

Buffon, 45 years old, was playing for Parma last season.

One of the best goalkeepers in history of the game will now retire. pic.twitter.com/j5KpHYd6dU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023