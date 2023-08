Brasil no pasa de grupos del Mundial Femenino por primera vez en 28 años

La 'canarinha' se estrelló contra una aguerrida selección de Jamaica, que avanzó como segundo lugar del Grupo F, por detrás de Francia.

La legendaria futbolista Marta vivió el miércoles una triste despedida de los Mundiales femeninos cuando Brasil quedó eliminada del torneo con un empate sin goles ante Jamaica.

Con Marta como titular, Brasil no logró romper el cerrojo de las caribeñas, que clasificaron a octavos de final junto a Francia tras su victoria sobre Panamá en el cierre del Grupo F. Marta, de 37 años, anunció que este sería su último Mundial, un torneo en el que debutó en 2003.

Para Jamaica fue un momento histórico al avanzar a octavos de final sin recibir un solo gol, aunque anotó solo uno, contra la debutante Panamá.

Su rival se definirá el jueves en el cierre del grupo H, entre Alemania y Colombia.

La Canarinha estableció un control territorial desde el inicio del partido, con precauciones por la velocidad de las ‘Reggae Girlz’, en especial por la presencia de su goleadora Khadija Shaw.

Likkle But Tallawah 🙌

The Reggae Girlz are heading to their first #FIFAWWC Knockout stages! 🇯🇲

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 2, 2023