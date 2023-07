Jamaica suma su primer punto en Mundiales Femeninos

Las 'Reggaez Girlz' lograron un histórico resultado, tras empatar sin goles ante la Selección de Francia en Sidney, Australia.

Francia no pudo romper el empate inicial contra Jamaica (0-0) en su entrada en liza del grupo F de la Copa del Mundo femenina, el domingo en Sídney, Australia.

Las francesas dominaron pero fueron incapaces de encontrar una grieta en la sólida defensa jamaicana. En la recta final, las europeas creyeron llevarse el partido sobre la bocina cuando con un remate de cabeza de Kady Diani pero éste fue rechazado primero por el larguero y después por el poste, sin llegar a entrar (minuto 90).

Watch #FIFAWWC highlights for free on FIFA+

“El segundo tiempo fue mucho mejor. Hemos caído contra un equipo que lo ha dado todo y no hemos conseguido empatar”, valoró el seleccionador francés Hervé Renard. “Pero a veces podemos empezar modestamente una competición y después irá mejor”.

El punto priva a las francesas de liderar provisionalmente el grupo F, antes del duelo del lunes entre Brasil y Panamá (11h00 GMT). Jamaica, por su parte, logra así su primer punto de su historia en un Mundial femenino.

Jamaica earned their first-ever point at a Women’s World Cup in a 0-0 draw against France 👏🇯🇲 pic.twitter.com/jpDL2zJEIF

— ESPN FC (@ESPNFC) July 23, 2023