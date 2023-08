Amarini Villatoro reconoce la superioridad del Real Estelí ante Xelajú

“El ritmo y la intensidad de ellos fue mejor en los primeros minutos. Nos pasaron por encima, no nos encontrábamos en el terreno de juego, no nos adaptábamos", señaló Villatoro en conferencia de prensa tras el partido.

Este martes, Xelajú MC, bajo la dirección técnica de Amarini Villatoro, se enfrentó al Real Estelí en la primera jornada de la Copa Centroamericana de Concacaf, en un encuentro que dejó mucho que desear por parte del equipo guatemalteco. Con un resultado final de 1-0 a favor de los nicaragüenses, el conjunto quetzalteco exhibió un fútbol triste y discreto, estando lejos de ofrecer el nivel que se esperaba.

Desde el inicio del partido, los dirigidos por Villatoro se mostraron desorientados y sin encontrar su ritmo en el terreno de juego. El Real Estelí aprovechó esta situación y tomó las riendas del encuentro desde los primeros minutos, imponiendo un ritmo y una intensidad que superaron ampliamente a los locales. De no ser por las brillantes atajadas del portero José Calderón, el marcador podría haber sido aún más abultado.

Amarini Villatoro reconoció la superioridad del Real Estelí

En la conferencia de prensa posterior al partido, Amarini Villatoro no ocultó la realidad de lo acontecido en el campo y admitió la superioridad del Real Estelí. “El ritmo y la intensidad de ellos fue mejor en los primeros minutos. Nos pasaron por encima, no nos encontrábamos en el terreno de juego, no nos adaptábamos. Estuvimos muy imprecisos y eso generó las opciones de gol”, expresó el entrenador guatemalteco, asumiendo la responsabilidad del desempeño del equipo.

El técnico también lamentó la falta de profundidad en el juego de Xelajú MC cuando tenían posesión del balón, lo que les impidió generar oportunidades claras de gol. Además, destacó que el conjunto nicaragüense supo aprovechar las tácticas fijas para inclinar la balanza a su favor. “Cuando tuvimos la pelota no fuimos profundos. Fuimos muy imprecisos, ellos aprovecharon la táctica fija, todo eso me molesta más, eso marcó el partido”, resaltó Villatoro.

La derrota en la primera jornada de la Copa Centroamericana de Concacaf es un claro indicativo de que el equipo dirigido por Amarini Villatoro tiene aspectos por mejorar en su juego. La falta de precisión y la incapacidad para adaptarse al ritmo impuesto por el Real Estelí son aspectos que deben ser trabajados, cabe resaltar que Xelajú sumó su segunda derrota al hilo, ya que el viernes pasado cayeron ante Malacateco (2-0) en la primera jornada del Apertura 2023.

