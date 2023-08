Xelajú M. C. arrollado en Nicaragua por el “Tren del Norte”

El vigente campeón del futbol guatemalteco, Xelajú M. C., no dio su mejor versión ante el Real Estelí y perdió en el debut de la Copa Centroamericana 2023.

Un hermoso y renovado estadio Independencia dio la bienvenida al Real Estelí nicaragüense y al Xelajú M. C. guatemalteco a la primera edición de la Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf, competencia en la cual también estarán los chapines del Cobán Imperial y Comunicaciones. Al final del partido, la suerte no le sonrío al cuadro guatemalteco que cayó 1-0 con gol de Arley Bonilla Micolta (18), un resultado que fue corto ante la gran diferencia futbolística entre ambas escuadras. Lo lamentable para el equipo quetzalteco que no tuvo ningún remate directo a la portería rival.

Real Estelí 1-0 Xelajú M. C.

Los primeros minutos fueron de trámite para ambos equipos, ya que comenzaron a conocerse y descubrir cuáles eran las fortalezas y debilidades en cada una de las líneas. Al 9, y cuando el cuadro del “Tren del Norte” era superior al club guatemalteco, cayó la portería de José “Chepe” Calderón, pero la jugada fue anulada por una posición adelantada.

Real Estelí no daba tiempo para respirar al cuadro quetzalteco y a los 12 Arley Bonilla Micolta encontró un esférico dentro del área grande y tras un potente remate, Calderón evitó el gol al quedarse con un esférico enviado a la base del paral derecho del portero panameño.

Xelajú M. C. no la pasaba bien. Y muestra de ello fue un tiro de esquina ejecutado al 18 que terminó en gol de los locales. Un centro llovido desde el vértice derecho llegó a la cabeza del colombiano Bonilla Micolta que sorprendió a José Calderón para abrir el marcador ante la alegría de los aficionados.

El cuadro de Amarini Villatoro intentó reaccionar rápidamente y a los 21 tuvo una clara oportunidad de gol ante una pésima salida de Ebert Martínez, pero tras una serie de rebotes y cabezazos, Darwin Lom se la perdió frente a la portería de Douglas Forvis.

El “Súper Chivo” superó la media hora de juego sin ningún remate a la portería visitante. Luego, al 36, José Calderón evitó la caída de su arco por segunda vez al atajarle a Bonilla Micolta, el hombre más peligroso para los guatemaltecos.

Entre tanto ataque del Real Estelí, al 38, Calderón y Aaron Navarro chocaron al intentar cortar una llegada de los visitantes, y esa colisión terminó con la salida de Navarro adolecido de su pierna derecha. El lugar de Aaron Navarro lo ocupó Diego González al 40.

Cerrando la primera parte, José Calderón con una atajada se quedó con el esférico y evitó el 2-0. El partido concluyó en su primera parte con una cara lamentable del equipo que representa el futbol de Guatemala.

Salvados de la goleada

La parte complementaria continúo siendo un dolor de cabeza para el cuadro “Súper Chivo”. No se encontraba con su mejor versión, y poco a poco terminó inclinando la balanza a un partido para el olvido.

El portero panameño José Calderón firmó ser la figura para el cuadro quetzalteco al intervenir en tres oportunidades más con opción de gol para el Real Estelí. El actuar de Calderón evitó que Xelajú, del guatemalteco Amarini Villatoro, se trajera una goleada vergonzosa de Nicaragua.

Kenner Gutiérrez cometió una falta peligrosa al 80, y le dio al Real Estelí una clara oportunidad para aumentar el marcador. Pero la jugada fue desaprovechada al estrellarla en la barrera humana. En el 87, Harold Medina tuvo la mejor oportunidad de anotar al quedar solo frente al meta Calderón, pero su remate se fue por arriba del arco.

Xelajú llegó pidiendo tiempo al final del partido, y Real Estelí no fue efectivo y no pudo pasar esa línea de solo un gol.

Los partidos de local para el Xelajú M. C.

Xelajú MC vs. CD Fas – Estadio Pensativo – 9 de agosto (jornada 2) – 18:00 horas

Xelajú MC vs. CAI – Estadio Pensativo – 16 de agosto (jornada 3) – 20:00 horas.

