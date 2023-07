Nicolás Samayoa viaja a Rumanía en busca de sacar del pozo al Politehnica Iasi

El Politehnica Iasi, tras perder su segundo partido consecutivo de liga y ser último, espera con ansias el aterrizaje del zaguero nacional.

La Superliga de Rumanía comienza con el pie izquierdo para el FC Politehnica Iasi, que este domingo cosechó su segunda derrota consecutiva en el campeonato y es último lugar con cero puntos en dos fechas. El nuevo club del nacional Nicolás Samayoa cayó 1-3 ante el FC Hermannstadt en casa.

El cuadro visitante ya lo ganaba 2-0 al cabo de la primera hora del partido. Con todo en su contra, Carlos Bacila recortaba las distancias para el Politehnica Iasi, pero tras quedarse con un hombre menos al 81, el Hermannstadt le puso la tapa al pomo colocando el definitivo 1-3 al 87. Este resultado catapulta al club politécnico del Iasi, que lo está pasando mal en su regreso a la primera división rumana.

Este domingo, el central guatemalteco inició su viaje hacia Rumanía y en las próximas horas hará su llegada oficial al club. Con su llegada, el nacional deberá pasar las pruebas médicas con el club y así firmar su cesión por las próximas dos temporadas.

“En estas 25 horas de vuelo aprovecharé a ver más de la liga. Yo quería dar más entrevistas, pero no he tenido tiempo más que para arreglar mis maletas y despedirme de mi familia, me disculpo, pero pronto daré el espacio para poder contar cómo fue todo”, expresó Nicolás Samayoa previo a iniciar su vuelo que tendrá cuatro paradas.