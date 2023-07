David de Gea se despide del Manchester United tras 12 años en en el club

Su partida marca el final de una era en Old Trafford, donde se convirtió en uno de los porteros más destacados de la historia del club.

El arquero español David de Gea anunció el sábado su salida del Manchester United tras una larga y exitosa etapa de doce años en el club inglés. A través de un mensaje en Twitter, De Gea expresó que es el momento de “emprender un nuevo reto” en su carrera futbolística. Su partida marca el final de una era en Old Trafford, donde se convirtió en uno de los porteros más destacados de la historia del club.

Durante su tiempo en el Manchester United, De Gea conquistó numerosos títulos, incluyendo la Premier League, la FA Cup y la Europa League. Además, fue galardonado con el Guante de Oro la temporada pasada, reconociendo su desempeño como el arquero con más partidos imbatido en la liga inglesa. Sin embargo, en la parte final de la temporada, el portero español recibió críticas por algunos errores que cometió bajo los tres palos, lo que generó especulaciones sobre su futuro en el equipo.

La salida de David de Gea marca el final de una era en el Manchester United. El arquero español ha dejado una huella imborrable en el club y ha sido parte fundamental de su éxito en los últimos años. A pesar de las críticas recibidas en la última temporada, su partida deja un vacío en la portería.

“Ha sido un período inolvidable y exitoso desde que llegué aquí. No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos. Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para empujarme de nuevo en un nuevo entorno. Manchester siempre estará en mi corazón, Manchester me ha formado y nunca me dejará”, expresó De Gea.

Aunque el destino de De Gea aún es incierto, se ha confirmado que el guardameta camerunés André Onana será su reemplazo en la portería del Manchester United. Onana, de 27 años, ha sido una figura destacada en el Inter de Milán, sobre todo en la UEFA Champions League, el arquero camerunés es reciente subcampeón de la Liga de Campeones.

Onana se unirá a un equipo en transición, con el Manchester United buscando recuperar su dominio en el fútbol inglés y europeo. Su llegada proporcionará competencia en la portería, ya que el joven arquero tendrá que disputar el puesto con Dean Henderson, quien también aspira a ser el titular del equipo.

