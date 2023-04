Manchester United recibirá últimas ofertas por la compra del club

Joel y Avram Glazer, actuales dueños del club, ya advirtieron en noviembre, al inicio del proceso, que no podía "haber ninguna garantía de que éste fuera a desembocar en una transacción".

Quedan unas pocas horas para que los candidatos a la compra del Manchester United puedan ajustar su tercera y última oferta, que deberá ser presentada antes del viernes a las 21H00 GMT, aunque permanece la incertidumbre sobre la voluntad real de los Glazer de desligarse del club.

En cinco semanas los Red Devils pondrán fin a una buena temporada, habiendo ganado la Copa de la Liga, teniendo en sus manos la clasificación a Liga de Campeones y una inminente final de la Copa de Inglaterra contra su rival local Manchester City en Wembley, el próximo 3 de junio.

The Glazer family will request a third round of offers for Manchester United at the end of April because they feel that the current offers are not high enough, per multiple reports pic.twitter.com/DcdYibVzMP

— B/R Football (@brfootball) April 12, 2023