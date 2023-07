Conoce el estadio donde Guatemala y Jamaica se enfrentarán por Copa Oro

El TQL Stadium fue inaugurado el 1 de mayo de 2021 y cuenta con una capacidad de 26 mil espectadores.

Este domingo 9 de julio a las 15:00 horas, Guatemala y Jamaica se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Oro 2023. Será un encuentro lleno de expectativas y emociones por un boleto a las semifinales del torneo más importante de Concacaf, el partido se disputará en el TQL Stadium, casa del FC Cincinnati de la Major League Soccer -MLS-.

Originalmente conocido como West End Stadium, es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Cincinnati, estado de Ohio, Estados Unidos. El recinto deportivo está ubicado en el vecindario de West End, donde estaba emplazado el antiguo Stargel Stadium demolido en 2018. El estadio cuenta con una capacidad para 26 mil espectadores.

Our @GoldCup Quarterfinal matches and kickoff times are set.

🇬🇹 vs 🇯🇲 🇺🇸 vs 🇨🇦

El estadio se propuso en 2016, como parte de la oferta de la ciudad de Cincinnati para obtener una franquicia de expansión en la MLS. El sitio en West End fue elegido a principios de 2018 y aprobado en abril del mismo año en un acuerdo de intercambio de tierras con las Escuelas Públicas de Cincinnati. El 29 de mayo de 2018, la MLS anunció que Cincinnati había ganado un equipo de expansión, que comenzó a jugar en la temporada de 2019 en el Nippert Stadium, para mudarse al nuevo estadio una vez esté terminado en 2021.2​

TQL Stadium fue diseñado por Populous, MEIS Architects y Elevar Design Group. Turner Construction fue contratado como contratista general, trabajando junto con Jostin Construction, El nuevo estadio TQL comenzó su construcción el 18 de diciembre de 2018 con la ceremonia de colocación de la primera piedra, a la que asistieron el comisionado de la liga Don Garber y funcionarios locales.

One of these seats has your name written all over it. 🎟

Season Ticket Deposits are on sale now! Secure your spot. ➡️ https://t.co/fGtORfl2fs pic.twitter.com/rk4yJhglOA

— TQL Stadium (@TQLStadium) July 28, 2022